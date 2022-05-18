Восстановление Украины будет задачей целого поколения — ЕС

Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Восстановление Украины будет задачей целого поколения — ЕС

Послевоенным восстановлением Украины будет занято целое поколение, считает еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Об этом пишет Die Welt.

«Мы разработали концепцию восстановления Украины. Мы предоставим странам-участницам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции и сделаем предложения того, как должны быть расставлены приоритеты и как должна координироваться работа. Восстановление Украины будет задачей целого поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогой может быть реконструкция. Но мы никуда не спешим», — сказал он.

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При этом конкретных цифр по восстановлению Украины пока нет.

«Но это важный сигнал, что мы уже приступаем к этим обсуждениям», — сказал политик.

Джентилони отметил, что восстановление Украины должно быть хорошо скоординировано между странами ЕС.

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«Еврокомиссия и правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима во всем мире. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая», — добавил еврокомиссар.

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