Восстановление Украины будет задачей целого поколения — ЕС
Послевоенным восстановлением Украины будет занято целое поколение, считает еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Об этом пишет Die Welt.
«Мы разработали концепцию восстановления Украины. Мы предоставим странам-участницам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции и сделаем предложения того, как должны быть расставлены приоритеты и как должна координироваться работа. Восстановление Украины будет задачей целого поколения. Вместе с правительством в Киеве мы сделали первоначальную оценку того, насколько масштабной и дорогой может быть реконструкция. Но мы никуда не спешим», — сказал он.
«Еврокомиссия и правительство Украины должны совместно направлять усилия стран ЕС. Восстановление Украины будет идти параллельно со вступлением в ЕС. Координация также необходима во всем мире. Мы еще не решили, как будет финансироваться реконструкция. Это может стать темой саммита ЕС в конце мая», — добавил еврокомиссар.