Власти ЕС предложили восстанавливать Украину на деньги Банка россии — Finance.ua
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Власти ЕС предложили восстанавливать Украину на деньги Банка россии

Сегодня 12:14Казна и Политика
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Власти ЕС предложили восстанавливать Украину на деньги Банка россииВласти ЕС предложили восстанавливать Украину на деньги Банка россии
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель считает, что на восстановление Украины после российской агрессии следует использовать деньги самой рф.
Об этом он сказал в интервью Financial Times.
По словам Борреля, для этого странам ЕС следует рассмотреть возможность изъятия арестованных средств рф.
Сам кремлевский режим сообщил в марте, что санкции против Банка россии заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов.
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«Я был бы очень за (использование этих активов для восстановления Украины), потому что это очень логично», — сказал Боррель.
Такая идея обсуждается уже не первую неделю, однако до сих пор Брюссель не выдвигал четкой инициативы по этому вопросу.
Каким будет механизм изъятия замороженных средств центрального банка рф, пока не понятно.
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По словам министра финансов США Джанет Йеллен, для его реализации необходимо действовать в координации с союзниками. Кроме того, могут потребоваться изменения в американском законодательстве.
В свою очередь глава Белого дома Джо Байден ранее предложил использовать для восстановления украинской экономики арестованные активы российских миллиардеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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