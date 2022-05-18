Правительство сообщило о темпах восстановления инфраструктуры страны — Finance.ua

Правительство сообщило о темпах восстановления инфраструктуры страны

Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о темпах восстановления украинских территорий, которые пострадали (а некоторые до сих пор страдают) от российского вторжения:

Киевщина: в сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах.

В Ирпене на 96% восстановлено газоснабжение, а еще два месяца назад здесь были ожесточенные бои.

Черниговщина: продолжается восстановление электросети, водоканала, больниц и детских садов. В Нежинском районе на дороге Р-67 устроен временный проезд вместо разрушенного.

Житомирщина: в апреле Правительство выделило общинам области 100 млн грн на восстановление инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от российской агрессии. Денежные средства пойдут на ремонт сетей тепла, газа, воды, электроэнергии, а также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и прочее.

Харьковщина снова со светом. Только за один день удалось подключить 5400 потребителей центра области, также подключены 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановили электричество в селах Барановка, Казачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 жителей. К газу подключены 2500 человек в Дергачах Харьковской области, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Казачок, Перовское и Лютовка. В Чугуеве починили водопровод, чтобы люди имели хотя бы холодную воду в своих квартирах. Работы продолжаются. В Харькове 16 мая возобновил работу городской транспорт. Маршруты корректируются в зависимости от места ремонта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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