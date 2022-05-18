Правительство сообщило о темпах восстановления инфраструктуры страны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство сообщило о темпах восстановления инфраструктуры страны

Сегодня 09:19Казна и Политика
31
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о темпах восстановления украинских территорий, которые пострадали (а некоторые до сих пор страдают) от российского вторжения:
Киевщина: в сутки восстановили электричество в 15 населенных пунктах.
В Ирпене на 96% восстановлено газоснабжение, а еще два месяца назад здесь были ожесточенные бои.
Черниговщина: продолжается восстановление электросети, водоканала, больниц и детских садов. В Нежинском районе на дороге Р-67 устроен временный проезд вместо разрушенного.

Что делать, если ваш дом разбомбили

Житомирщина: в апреле Правительство выделило общинам области 100 млн грн на восстановление инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от российской агрессии. Денежные средства пойдут на ремонт сетей тепла, газа, воды, электроэнергии, а также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и прочее.
Харьковщина снова со светом. Только за один день удалось подключить 5400 потребителей центра области, также подключены 506 потребителей в селах Кулиничи и Малая Даниловка. Кроме того, восстановили электричество в селах Барановка, Казачок, Черноглазовка, Коробки для 1667 жителей. К газу подключены 2500 человек в Дергачах Харьковской области, а также 1030 абонентов в селах Ивашки, Александровка, Одноробовка, Гурьев Казачок, Перовское и Лютовка. В Чугуеве починили водопровод, чтобы люди имели хотя бы холодную воду в своих квартирах. Работы продолжаются. В Харькове 16 мая возобновил работу городской транспорт. Маршруты корректируются в зависимости от места ремонта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.