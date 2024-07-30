Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в «Дії»: как это сделать — Finance.ua
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Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в «Дії»: как это сделать

Личные финансы
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Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в «Дії»: как это сделать
Военно-учетный документ с QR-кодом можно получить в «Дії»: как это сделать
Военно-учетный документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) можно получить на портале Дія.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Он подтягивает всю информацию из реестра, в том числе о статусе бронирования. Также документ имеет QR-код для проверки данных.
Раньше нужно было иметь с собой физический военно-учетный документ для предъявления или подтверждения данных. Сейчас его можно оформить на портале Дія за несколько минут.

Как это сделать:

  1. Авторизуйтесь на портале Дія с помощью КЭП.
  2. Выберите услугу Военно-учетный документ.
  3. Нажмите Подать заявление, проверьте свои данные.
  4. Подпишите его электронной подписью.

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Электронный документ имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный или данные в приложении Резерв+. Он понадобится всем гражданам, состоящим на воинском учете.
Военно-учетный документ сформируется при наличии актуальных данных о человеке в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Справка Finance.ua:

  • в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов;
  • в июне в мобильном приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ. Чтобы получить документ, необходимо авторизоваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе;
  • при выезде из Украины у мужчин призывного возраста начали проверять военно-учетные документы. Их наличие с 17 июля обязательно при пересечении границы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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