«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям — Finance.ua

«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям Сегодня 16:29 — Фондовый рынок

«Vodafone Украина» выплатил $12,4 млн процентов по еврооблигациям

Мобильный оператор компания Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding (Азербайджан), завершила регулярную выплату процентов по еврооблигациям — $12,4 млн.

«Несмотря на сложные операционные и финансовые условия, связанные с войной, компания продолжает обслуживать свой долг в полном объеме», — сообщается в пресс-релизе оператора в среду.

Согласно релизу, на сегодняшний день основная сумма долга по еврооблигациям составляет $400 млн, поскольку компания уже выкупила и погасила досрочно облигации на $100 млн.

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года Vodafone Украина разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркировали среди международных инвесторов в Европе и США. Купон по еврооблигациям выплачивается раз в полгода.

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