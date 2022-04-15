Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев — Finance.ua
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Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев

Сегодня 19:14Личные финансы
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Во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он отметил, что по официальным данным, в области зарегистрировано более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц.
«Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем», — добавил глава обладминистрации.
Сейчас ОВА вместе с территориальными общинами формирует базу жилищного фонда, предлагаемого под выкуп для нужд переселенцев. В фонд войдут как готовые квартиры и дома, так и находящиеся на завершающей стадии строительства.
Козицкий обращается к застройщикам и просит предлагать варианты жилья. Для этого нужно заполнить форму.

Справка Finance.ua:

  • ранее мер Львова Андрей Садовой рассказал, что во Львове на данный момент разрабатывается проект, который поможет обеспечить беженцев жильем;
  • однако раздавать квартиры беженцам нет возможности, поэтому создается ипотечная программа, которую вскоре начнут реализовать;
  • как заявляли в Офисе президента, беженцам в ближайшие 3-4 месяца будут выделять преимущественно двухкомнатные квартиры, однако будут встречаться однокомнатные и трехкомнатные. Также некоторое жилье будет уже с ремонтами, мебелью и бытовой техникой;
  • после восстановления домов переселенцев в городах, где они жили до войны, люди переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях.

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По материалам: Finance.ua
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