Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев — Finance.ua

Во Львовской области планируют выкупать жилье для переселенцев

Сегодня 19:14 — Личные финансы

Во Львовской области власти планируют выкупать жилье у застройщиков для вынужденных переселенцев. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что по официальным данным, в области зарегистрировано более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц.

«Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем», — добавил глава обладминистрации.

Сейчас ОВА вместе с территориальными общинами формирует базу жилищного фонда, предлагаемого под выкуп для нужд переселенцев. В фонд войдут как готовые квартиры и дома, так и находящиеся на завершающей стадии строительства.

застройщикам и просит предлагать варианты жилья. Для этого нужно заполнить Козицкий обращается ки просит предлагать варианты жилья. Для этого нужно заполнить форму

Справка Finance.ua:

ранее мер Львова Андрей Садовой рассказал, что во Львове на данный момент разрабатывается проект, который поможет обеспечить беженцев жильем;

однако раздавать квартиры беженцам нет возможности, поэтому создается ипотечная программа, которую вскоре начнут реализовать;



как заявляли в Офисе президента, беженцам в ближайшие 3-4 месяца будут выделять преимущественно двухкомнатные квартиры, однако будут встречаться однокомнатные и трехкомнатные. Также некоторое жилье будет уже с ремонтами, мебелью и бытовой техникой;

после восстановления домов переселенцев в городах, где они жили до войны, люди переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях.



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