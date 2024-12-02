Во Львове планируется использовать новый дорожный знак: что он значит — Finance.ua

Во Львове планируется использовать новый дорожный знак: что он значит Сегодня 18:33 — Мир

Во Львове планируется использовать новый дорожный знак: что он значит

Во Львовском городском совете инициировали внедрение в городе нового дорожного знака — белого ромба на синем фоне.

Такой знак уже успешно применяется во Франции, Литве и других европейских странах и обозначает полосы для совместного использования транспортными средствами.

Полосы, отмеченные новым знаком, могут использовать:

автомобили, в которых находятся не менее двух пассажиров;

общественный транспорт;

такси;

электромобили.

Известно, что во Франции, где этот знак используется с 2020 года, по полосам с белым ромбом могут ездить автомобили, в которых есть хотя бы два пассажира. Также могут ехать электромобили, или те, что работают на водороде, если на них есть наклейка Crit’Air — тогда количество пассажиров не важно. Полосы доступны для такси даже без пассажиров и мотоциклов, если есть пассажир на заднем сиденье.

Autogeek По материалам:

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