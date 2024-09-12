Влияет ли место обучения ребенка на выплаты ВПЛ — Finance.ua

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Влияет ли место обучения ребенка на выплаты ВПЛ

Личные финансы
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Влияет ли место обучения ребенка на выплаты ВПЛ
Влияет ли место обучения ребенка на выплаты ВПЛ
К юристам неоднократно обращаются внутренне перемещенные лица с вопросом, как место обучения ребенка влияет на возможность получать выплату пособия на проживание ВПЛ. Разъяснение по этому вопросу предоставил Юридический справочник ВПЛ.
Первое, что следует запомнить — место и форма обучения ребенка не принимаются во внимание вообще, то есть не влияют на право назначения выплат, если речь идет о:
  • назначении помощи на проживание ВПЕРВЫЕ;
  • продлении выплат на следующий шестимесячный период и родители работают, занимаются предпринимательской деятельностью, зарегистрированы в Центре занятости или иным образом имеют статус «официально занятых».

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Как быть, если семья хочет получить продолжение выплат, но родители не работают?
Согласно подп.1, подп.3 п.13−2 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, один из родителей может быть незанят, если:
  • Ухаживает за ребенком:
— до достижения им трехлетнего возраста,
— или в течение времени, определенного в медицинском заключении ВКК, но не более чем до достижения им 6-летнего возраста;
— или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
  • Воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, или в семье воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет, все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях и:
— фактическим местожительством (нахождением) такой семьи являются территории боевых действий, внесенные в Перечень https://cutt.ly/NwCQnXMo;
— семья проживает на относительно безопасной территории, но в учреждениях дошкольного образования и/или заведениях общего среднего образования, которые расположены на территории территориальной общины, на которой проживает такая семья, отсутствуют места или обучение проводится онлайн, дистанционно (полностью или частично)).
Местонахождение учебного заведения, в котором ребенок учится в режиме онлайн, дистанционно (полностью или частично) значение не имеет. То есть дети могут продолжать учиться в школах «по прописке». Эта новелла введена Постановлением Кабмина от 30.08.2024 г. № 989. В то же время положение о необходимости сменить место обучения с 1 сентября по месту фактического проживание отменено. Таким образом, законодатель четко определяет перечень случаев, когда место и форма обучения ребенка не имеют значения, а также список случаев, когда одному из трудоспособных членов семьи может быть предоставлена ​​"льгота" = возможность получать помощь ВПЛ, несмотря на незанятость.
Право на продление выплат зависит еще от ряда критериев, о которых мы неоднократно рассказывали: перемещение (повторное перемещение) должно было произойти с 1 января 2022 г., и/или жилое помещение уничтожено/повреждено до степени непригодного для проживания вследствие вооруженной агрессии рф, семья должна соответствовать «имущественным критериям» (не приобретать авто, жилье, валюту и т. п.), доход в расчете на 1 члена семьи должен быть не больше 9444 грн в месяц и т. д.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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