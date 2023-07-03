Власти Словакии одобрили снижение налогов на криптовалюты — Finance.ua

Власти Словакии одобрили снижение налогов на криптовалюты Сегодня 06:13 — Криптовалюта

Власти Словакии одобрили снижение налогов на криптовалюты

Законодатели в парламенте Словакии одобрили поправку, снизившую налоги на криптовалюты

Об этом пишет Coindesk

Поправка снижает индивидуальный налог на прибыль от продажи криптовалют, хранящихся более года после приобретения, до 7%, что значительно ниже текущих ставок в 19% и 25%. Кроме того, криптовалютные платежи до 2400 евро ($2600) не будут облагаться налогом.

Поправка также освобождает криптодоходы от взноса в фонд медицинского страхования. По оценкам Министерства финансов, финансовый эффект от поправки составит около 30 миллионов евро в год. Это решение было принято после того, как Словакия приняла поправку к конституции для защиты использования наличных денег на фоне дискуссий о цифровом евро.

Недавно в ЕС приняли правила Markets in Crypto-Assets (MiCA), чтобы создать благоприятные условия для деятельности цифровых активов.

cryptomisto По материалам:

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