Власти Словакии одобрили снижение налогов на криптовалюты — Finance.ua

Власти Словакии одобрили снижение налогов на криптовалюты
Законодатели в парламенте Словакии одобрили поправку, снизившую налоги на криптовалюты.
Об этом пишет Coindesk.
Поправка снижает индивидуальный налог на прибыль от продажи криптовалют, хранящихся более года после приобретения, до 7%, что значительно ниже текущих ставок в 19% и 25%. Кроме того, криптовалютные платежи до 2400 евро ($2600) не будут облагаться налогом.
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Поправка также освобождает криптодоходы от взноса в фонд медицинского страхования. По оценкам Министерства финансов, финансовый эффект от поправки составит около 30 миллионов евро в год. Это решение было принято после того, как Словакия приняла поправку к конституции для защиты использования наличных денег на фоне дискуссий о цифровом евро.
Недавно в ЕС приняли правила Markets in Crypto-Assets (MiCA), чтобы создать благоприятные условия для деятельности цифровых активов.
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