Вкладчики ликвидированных российских банков уже получили более 50% гарантированной суммы — Finance.ua
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Вкладчики ликвидированных российских банков уже получили более 50% гарантированной суммы

Сегодня 11:33Кредит&Депозит
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По состоянию на сегодня вкладчики украинских «дочек» российских Сбербанка и ВЭБ.РФ уже получили более 50% общей гарантированной суммы — более 570 миллионов.
Об этом написала в колонке для НВ директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.
По ее словам, обеспечить своевременные и полные выплаты возмещения было индикатором возможности системы гарантирования реагировать на вызовы.
«Фонд начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам этих банков даже раньше предусмотренного законодательством срока», — сказала Рекрут.
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По материалам: Економічна Правда
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