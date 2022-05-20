Вкладчики ликвидированных российских банков уже получили более 50% гарантированной суммы — Finance.ua

Вкладчики ликвидированных российских банков уже получили более 50% гарантированной суммы

По состоянию на сегодня вкладчики украинских «дочек» российских Сбербанка и ВЭБ.РФ уже получили более 50% общей гарантированной суммы — более 570 миллионов.

Об этом написала в колонке для НВ директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

По ее словам, обеспечить своевременные и полные выплаты возмещения было индикатором возможности системы гарантирования реагировать на вызовы.

«Фонд начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам этих банков даже раньше предусмотренного законодательством срока», — сказала Рекрут.

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