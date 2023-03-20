Вкладчикам Банка Форвард выплатили уже 1 млрд грн — Finance.ua

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Вкладчикам Банка Форвард выплатили уже 1 млрд грн

Кредит&Депозит
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Вкладчикам Банка Форвард выплатили уже 1 млрд грн
Вкладчикам Банка Форвард выплатили уже 1 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам Банка Форвард около 1 млрд грн гарантированного возмещения, что составляет более 67% от общей суммы гарантированных выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«Вкладчики Банка Форвард, ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов, получили уже около 1 млрд грн гарантированного возмещения. Это более 67% общей суммы гарантированных выплат, относящихся к выплате вкладчикам банка», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что благодаря действию нормы о полном возмещении средств по вкладам на период военного положения вкладчики Банка Форвард получают свои средства в объеме 100% суммы вклада, в том числе — проценты, начисленные на конец дня 7 февраля. Гарантии распространяются на всех вкладчиков-физлиц, включая ФЛП.
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«Общая сумма вкладов в Банке, на которые распространяются гарантии, составляет 1,48 млрд грн», — сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха.

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По материалам:
Finance.ua
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