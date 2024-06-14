Ветеранам станет проще обращаться за жилищной льготой — Finance.ua

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Ветеранам станет проще обращаться за жилищной льготой

Личные финансы
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Ветеранам станет проще обращаться за жилищной льготой
Ветеранам станет проще обращаться за жилищной льготой
Ветеранам войны и их семьям упростили процесс обращения за жилищной льготой. С июня упрощенное заявление можно подать на веб-портале электронных услуг Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Реализация экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг упрощает формат и процедуру самого обращения, цифровизирует информацию, необходимую для назначения льготы», — рассказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.

Что меняется

Вместо двух отдельных заявлений подается одно упрощенное — о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот.
В упрощенном заявлении ветерана войны нужно указать значительно меньшее количество информации, чем это было раньше, ведь обработка данных осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.
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Кроме того, по новому механизму подать заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи. К ним относятся, в частности, муж, жена, нетрудоспособные родители, неженатые/незамужние совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы и т. д.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:

  • лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтой — по адресу органа Фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение «Пенсионный фонд».
«Упрощенный обмен данными позволяет ускорить предоставление Пенсионным фондом Украины административных услуг ветеранам войны. Благодаря возможности в автоматическом режиме получать информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны подтверждение статуса участника боевых действий происходит мгновенно», — добавили в Пенсионном фонде.

Справка Finance.ua:

  • ветераны, ветеранки и члены их семей, которые ищут работу, могут получить новую специальность — социальный работник;
  • Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции;
  • чтобы установить причинную связь между травмами и защитой Родины, ветерану необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Обязательным условием прохождения ВВК является наличие справки об обстоятельствах травмы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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