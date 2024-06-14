Ветеранам станет проще обращаться за жилищной льготой — Finance.ua

Ветеранам станет проще обращаться за жилищной льготой
Ветеранам войны и их семьям упростили процесс обращения за жилищной льготой. С июня упрощенное заявление можно подать на веб-портале электронных услуг Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Реализация экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг упрощает формат и процедуру самого обращения, цифровизирует информацию, необходимую для назначения льготы», — рассказал председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус.
Что меняется
Вместо двух отдельных заявлений подается одно упрощенное — о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот.
В упрощенном заявлении ветерана войны нужно указать значительно меньшее количество информации, чем это было раньше, ведь обработка данных осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.
Кроме того, по новому механизму подать заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи. К ним относятся, в частности, муж, жена, нетрудоспособные родители, неженатые/незамужние совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы
и т. д.
Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:
- лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- почтой — по адресу органа Фонда;
- онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение «Пенсионный фонд».
«Упрощенный обмен данными позволяет ускорить предоставление Пенсионным фондом Украины административных услуг ветеранам войны. Благодаря возможности в автоматическом режиме получать информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны подтверждение статуса участника боевых действий происходит мгновенно», — добавили в Пенсионном фонде.
Справка Finance.ua:
- ветераны, ветеранки и члены их семей, которые ищут работу, могут получить новую специальность — социальный работник;
- Министерство цифровой трансформации планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Сейчас запустили бета-тест для проверки работы новой функции;
- чтобы установить причинную связь между травмами и защитой Родины, ветерану необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Обязательным условием прохождения ВВК является наличие справки об обстоятельствах травмы.
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