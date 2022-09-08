Венгрия ограничит отопление госучреждений — Finance.ua
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Венгрия ограничит отопление госучреждений

Мир
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Венгрия ограничит отопление госучреждений
Венгрия ограничит отопление госучреждений
В Венгрии вводится ограничение на отопление государственных учреждений. Температура в офисах составит не более 18 градусов.
Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш во время брифинга.
«Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов», — сказал Гуйяш.
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Напомним, ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна пытается добиться энергетического суверенитета и готова поддержать любые инициативы по сокращению зависимости от российского газа.
Следует отметить, что слова Новак контрастируют с энергетической политикой Венгрии, которая продолжает увеличивать объемы импорта российского газа.
Если зимой не будет хватать газа, федеральное правительство Швейцарии также хочет принять жесткие мер . Каждому, кто нарушит правила, грозит тюремное заключение или штраф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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