У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла — Finance.ua
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У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла

Особисті фінанси
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У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла
У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла
Якщо взимку не вистачатиме газу, федеральний уряд Швейцарії хоче вжити жорстких заходів. Кожному, хто порушить правила, загрожує ув’язнення або штраф.
Про це повідомляє Blick.
У будинках, що опалюються газом, температура всередині приміщень повинна бути не більше 19 градусів. Гаряча вода повинна бути нагріта тільки до 60 градусів. Радіаторні батареї або намети з теплим повітрям будуть заборонені. Сауни та басейни повинні залишатися холодними.
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У разі умисних дій можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або штраф. Навіть у разі ненавмисного порушення заходів передбачається штраф до 180 добових ставок.
Це передбачено федеральним законом про народногосподарське забезпечення, на який Департамент економіки (EAER) прямо посилається в офіційному документі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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