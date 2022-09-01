Мінрегіон дав роз'яснення щодо початку опалювального періоду та температури у квартирах — Finance.ua

Мінрегіон дав роз'яснення щодо початку опалювального періоду та температури у квартирах Вчора 14:02

Опалювальний період в Україні починається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.

Про це йдеться у відповіді Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону.

Тривалість опалювального періоду

Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.

«Отже, рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду приймається з урахуванням кліматичних умов задля забезпечення населення опаленням у відповідності до державних санітарних норм і правил, і першочергово для забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров’я). Іншого чинним законодавством не передбачено», — йдеться в листі.

Температура в житлових приміщеннях

У Мінрегіоні також повідомили, що діючими нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.

В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.

Довідка Finance.ua:

Тарифи на електроенергію з 1 вересня. Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану заборонили підвищувати комунальні тарифи на послуги ЖКГ, зокрема на електроенергію. Тому побутові споживачі платитимуть за колишніми розцінками:

1,44 грн/кВт — за умови місячного споживання до 250 кВт;

1,68 грн/кВт — за умови місячного споживання понад 250 кВт.

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