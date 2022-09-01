Мінрегіон дав роз'яснення щодо початку опалювального періоду та температури у квартирах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінрегіон дав роз'яснення щодо початку опалювального періоду та температури у квартирах

528
Опалювальний період в Україні починається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 8 градусів тепла. У квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів.
Про це йдеться у відповіді Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону.
Тривалість опалювального періоду
Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймається органами місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує +8°С.
Читайте також
«Отже, рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду приймається з урахуванням кліматичних умов задля забезпечення населення опаленням у відповідності до державних санітарних норм і правил, і першочергово для забезпечення теплом об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров’я). Іншого чинним законодавством не передбачено», — йдеться в листі.
Температура в житлових приміщеннях
У Мінрегіоні також повідомили, що діючими нормами визначено, що температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°С, а у наріжних кімнатах +20°С.
В разі відхилення від цих показників теплопостачальна організація зобов’язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.

Довідка Finance.ua:

  • Тарифи на електроенергію з 1 вересня. Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану заборонили підвищувати комунальні тарифи на послуги ЖКГ, зокрема на електроенергію. Тому побутові споживачі платитимуть за колишніми розцінками:
  • 1,44 грн/кВт — за умови місячного споживання до 250 кВт;
  • 1,68 грн/кВт — за умови місячного споживання понад 250 кВт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.