Великобритания передаст Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов: что в него войдет — Finance.ua
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Великобритания передаст Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов: что в него войдет

Казна и Политика
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Великобритания передаст Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов: что в него войдет
Великобритания передаст Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов: что в него войдет
Правительство Великобритании подготовило новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. В него войдет вооружение общей стоимостью 150 млн фунтов (приблизительно 190 млн долларов США).
Об этом сообщил министр обороны Грант Шаппс, его цитирует The Sun.
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Выделенное вооружение должно помочь Украине защитить инфраструктуру страны, отметил он. В пакет войдут радары противовоздушной обороны, фальш-цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов.
При этом остальные 80 млн фунтов выделили на поставку небольших лодок, разведывательных дронов и беспилотных надводных аппаратов.
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«Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку ВСУ для удовлетворения их срочных потребностей в боеспособности. Она содержит больше систем ПВО для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил», — подытожил Шаппс.
Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс 19 мая сообщил об отправке Украине нового пакета военной помощи. В него, среди прочего, вошли 1 млн боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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