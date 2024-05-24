Великобритания передаст Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов: что в него войдет — Finance.ua

Великобритания передаст Украине пакет военной помощи на 150 млн фунтов: что в него войдет
Правительство Великобритании подготовило новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. В него войдет вооружение общей стоимостью 150 млн фунтов (приблизительно 190 млн долларов США).
Об этом сообщил министр обороны Грант Шаппс, его цитирует The Sun.
Читайте также
Выделенное вооружение должно помочь Украине защитить инфраструктуру страны, отметил он. В пакет войдут радары противовоздушной обороны, фальш-цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов.
При этом остальные 80 млн фунтов выделили на поставку небольших лодок, разведывательных дронов и беспилотных надводных аппаратов.
«Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку ВСУ для удовлетворения их срочных потребностей в боеспособности. Она содержит больше систем ПВО для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил», — подытожил Шаппс.
Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс 19 мая сообщил об отправке Украине нового пакета военной помощи. В него, среди прочего, вошли 1 млн боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью