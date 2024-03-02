В Yasno разъяснили некоторые спорные вопросы о передаче показаний счетчика — Finance.ua

В Yasno разъяснили некоторые спорные вопросы о передаче показаний счетчика Сегодня 20:14 — Личные финансы

В Yasno разъяснили некоторые спорные вопросы о передаче показаний счетчика

Компания Yasno на своей странице в Facebook опубликовала инструкцию, как правильно передавать данные счетчиков, чтобы обеспечить корректное ежемесячное начисление за использованную электроэнергию.

«Чтобы ежемесячно вы получали правильное начисление за потребленную электроэнергию, следует своевременно передавать показания. Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового. Вроде бы все просто, но есть моменты, которые нужно разъяснить», — говорится в сообщении.

В компании решили разъяснить некоторые спорные вопросы

В квартире никто не живет, поэтому можно не передавать показания. Ни оператор системы распределения (ОСР), ни поставщик (Yasno) не знают, что в квартире никто не пользуется электроэнергией. Поэтому расчет ее объемов производится по среднесуточному потреблению на основе данных за прошлые периоды.

Чтобы поставить все на свои места, необходимо подать ОСР заявку на прекращение поставок или ежемесячно, в указанный выше период, передать одни и те же показания (последние зафиксированные).

Если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то начислят лишнее. ОСР принимает показания в указанные дни, рассчитывает потребление за календарный месяц и передает его в Yasno. «А мы формируем счет. Если показания счетчика передать раньше или позже, то ОСР рассчитает данные по среднесуточному потреблению», — пояснили в компании.

Переданные показания не учитывают, потому что в личном кабинете отображаются совсем другие данные для расчета. Такая ситуация возможна, если: вы случайно ввели показания меньше предыдущих или если работники ОСР при контрольном снятии показаний счетчика зафиксировали данные, отличающиеся от вносимых вами.

Также, возможно, у вас установлена ​​АСКУЭ, которая передает потребление 1-го числа, поэтому расчет будет производиться по этим данным.

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