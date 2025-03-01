В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам — Finance.ua

В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам
Вооруженные Силы Украины объявили о наборе специалистов в сфере IT, роботизации и искусственного интеллекта. Вакансии открыты как для военных, так и для гражданских специалистов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Требования к кандидатам
Отмечается, что предпочтение будет отдаваться специалистам, имеющим знания и практический опыт работы в сфере информатизации, робототехники или искусственного интеллекта.
В Генштабе отметили, будут ли рассматриваться все резюме, независимо от того, проходит ли уже кандидат службу в войсках, или еще только планирует присоединиться к войску.
Предлагают работу по следующим направлениям:
- разработка и прототипирование (R&D);
- инжиниринг;
- программирование;
- разработка автоматизированных систем;
- работа с искусственным интеллектом
и т. д.
В резюме обязательно нужно указать:
- ФИО;
- контактные данные;
- гражданское образование;
- военное образование (при наличии);
- воинское звание (при наличии);
- подразделение и должность, где проходите службу (при наличии);
- знание языков;
- опыт работы по направлению;
- умение и навыки работы в сфере деятельности;
- другую важную информацию (при необходимости).
Резюме нужно отправить по электронному адресу innovation@post.mil.gov.ua.
После рассмотрения резюме с кандидатом свяжется представитель ВСУ для уточнения деталей и предоставит предложения по дальнейшему прохождению службы в подразделениях ВСУ.
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Во втором полугодии 2024 года их количество сократилось на 1118 человек (1,4%), что является одним из самых низких уровней оттока с начала полномасштабного вторжения.
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