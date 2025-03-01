В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам — Finance.ua
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В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам

Личные финансы
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В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам
В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам
Вооруженные Силы Украины объявили о наборе специалистов в сфере IT, роботизации и искусственного интеллекта. Вакансии открыты как для военных, так и для гражданских специалистов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Требования к кандидатам

Отмечается, что предпочтение будет отдаваться специалистам, имеющим знания и практический опыт работы в сфере информатизации, робототехники или искусственного интеллекта.
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В Генштабе отметили, будут ли рассматриваться все резюме, независимо от того, проходит ли уже кандидат службу в войсках, или еще только планирует присоединиться к войску.
Предлагают работу по следующим направлениям:
  • разработка и прототипирование (R&D);
  • инжиниринг;
  • программирование;
  • разработка автоматизированных систем;
  • работа с искусственным интеллектом и т. д.
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В резюме обязательно нужно указать:
  • ФИО;
  • контактные данные;
  • гражданское образование;
  • военное образование (при наличии);
  • воинское звание (при наличии);
  • подразделение и должность, где проходите службу (при наличии);
  • знание языков;
  • опыт работы по направлению;
  • умение и навыки работы в сфере деятельности;
  • другую важную информацию (при необходимости).
Резюме нужно отправить по электронному адресу innovation@post.mil.gov.ua.
После рассмотрения резюме с кандидатом свяжется представитель ВСУ для уточнения деталей и предоставит предложения по дальнейшему прохождению службы в подразделениях ВСУ.
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Напомним, на январь 2025 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины работает 79,4 тыс. специалистов.
Во втором полугодии 2024 года их количество сократилось на 1118 человек (1,4%), что является одним из самых низких уровней оттока с начала полномасштабного вторжения.
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По материалам:
Finance.ua
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