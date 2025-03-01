В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам — Finance.ua

В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам Сегодня 13:11 — Личные финансы

В ВСУ открыты вакансии в сфере IT, робототехники и искусственного интеллекта: какие требования к кандидатам

Вооруженные Силы Украины объявили о наборе специалистов в сфере IT, роботизации и искусственного интеллекта. Вакансии открыты как для военных, так и для гражданских специалистов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Требования к кандидатам

Отмечается, что предпочтение будет отдаваться специалистам, имеющим знания и практический опыт работы в сфере информатизации, робототехники или искусственного интеллекта.

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В Генштабе отметили, будут ли рассматриваться все резюме, независимо от того, проходит ли уже кандидат службу в войсках, или еще только планирует присоединиться к войску.

Предлагают работу по следующим направлениям:

разработка и прототипирование (R&D);

инжиниринг;

программирование;

разработка автоматизированных систем;

работа с искусственным интеллектом и т. д.

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В резюме обязательно нужно указать:

ФИО;

контактные данные;

гражданское образование;

военное образование (при наличии);

воинское звание (при наличии);

подразделение и должность, где проходите службу (при наличии);

знание языков;

опыт работы по направлению;

умение и навыки работы в сфере деятельности;

другую важную информацию (при необходимости).

Резюме нужно отправить по электронному адресу innovation@post.mil.gov.ua

После рассмотрения резюме с кандидатом свяжется представитель ВСУ для уточнения деталей и предоставит предложения по дальнейшему прохождению службы в подразделениях ВСУ.

Напомним, на январь 2025 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины работает 79,4 тыс. специалистов.

Во втором полугодии 2024 года их количество сократилось на 1118 человек (1,4%), что является одним из самых низких уровней оттока с начала полномасштабного вторжения.

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