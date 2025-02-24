Сколько зарабатывают аналитики и специалисты по Data Science в украинском IT — Finance.ua

Сколько зарабатывают аналитики и специалисты по Data Science в украинском IT Сегодня 14:05 — Личные финансы

Сколько зарабатывают аналитики и специалисты по Data Science в украинском IT

В области Data Science/Engineering/ML/AI самая высокая медианная зарплата у Data Engineers ($3610). Прежде всего, благодаря высокой доле опытных специалистов — 41% Data Engineers имеют более пяти лет опыта по своей специализации.

Похожая ситуация у BI Engineers. Их медианная зарплата $3000, прежде всего из-за высокой доли опытных специалистов. 63% BI Engineers имеют более пяти лет опыта.

Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»). Об этом свидетельствуют результаты опроса от DOU, проводившегося в декабре 2024 года.

Доля опытных специалистов среди Data Scientists несколько ниже, чем у Data Engineers и BI Engineers, поэтому и медианная зарплата ниже ($2750). Похожая ситуация у Machine Learning Engineers ($1910) и AI Engineers ($2000).

Аналитики преимущественно получают меньше, чем специалисты по Data Science/Engineering/ML/AI.

Самые высокие медианные зарплаты у Business Analyst ($2500), Product Analyst ($2300) и System Analyst ($2200).

Высокая медиана у Business Analyst и System Аnalyst объясняется высокой долей опытных специалистов. 51% ВА и 61% System Analysts работают по своей специальности более пяти лет.

Product Analysts готовы платить больше — у них самые высокие среди аналитиков зарплаты в расчете на год опыта.

Несколько более низкие медианы у Data Analysts ($1500), Marketing Data Analysts ($1550) и Financial Analysts ($1500) — прежде всего из-за большой доли начинающих. Более 40% этих специалистов имеют менее трех лет опыта.

Динамика зарплат

Зарплаты Data Engineers всех тайтлов несколько упали после летнего роста и вернулись на уровень зимы прошлого года.

Медиана Junior Data Scientist без изменений, а зарплаты Middle Data Scientist восстановились после летнего падения. Стало меньше специалистов уровня Senior+ (с 46% до 28%), из-за чего зарплаты Data Scientists снизились.

Падение в зарплатах ML Engineers, прежде всего, связано с ростом доли специалистов с опытом до трех лет (36% сейчас против 20% летом 2024 года).

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В зарплатах аналитиков есть тенденции к росту. После начавшегося год назад снижения выросла медиана в Senior Business Analysts. Зарплаты Junior BA тоже несколько восстановились после падения летом. Постепенно растут зарплаты Middle Data Analysts.

По опыту специалистов

Медианные зарплаты специалистов по Data Science/Engineering/ML/AI и аналитиков с опытом работы до трех лет сейчас почти не отличаются.

Однако специалисты Data Science/Engineering/ML/AI с опытом 3−4 года уже зарабатывают на 35% больше аналитиков, а с опытом 5−15 лет — на 55% больше. Среди специалистов с опытом более 15 лет разница меньше, но тоже существенная — 20%.

Медианные зарплаты Data Engineers и Data Scientists с одинаковым опытом похожи. Data Engineers с опытом до шести лет получают несколько больше, чем Data Scientists. Среди специалистов с более чем пятью годами опыта тенденция обратная — медиана Data Scientists несколько выше, чем у Data Engineers.

Business Analysts и Data Analysts с одинаковым опытом тоже имеют схожие медианные зарплаты. А медиана Product Analysts, работающих 3−5 лет, заметно выше, чем у BA и Data Analysts с таким же опытом работы.

По размеру компании

В крупных компаниях с 200+ сотрудниками больше опытных специалистов, благодаря чему медианные зарплаты здесь выше. Пока мы не видим различий между зарплатами айтишников одинаковой специализации и опыта в компаниях разного размера.

За городами

Существенной разницы в зарплатах специалистов по данным в Киеве и Львове нет.

В Одессе медианная зарплата аналитиков несколько выше, чем в других городах (имеют опыт шесть лет против пяти во всех городах в целом). В Харькове и Днепре — ниже, из-за меньшего опыта работы (четыре года против пяти).

Зарплаты специалистов за рубежом

Специалисты Data Science/Engineering/ML/AI за рубежом получают в среднем на 15% больше, чем в Украине. Аналитики — на 19% больше.

Больше всего специалистов, работающих с данными, сейчас живет в Польше (39%). Далее — Германия и Болгария (по 7%) и Испания (6%).

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