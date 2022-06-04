В Верховной Раде прокомментировали последствия последнего пакета санкций против россии — Finance.ua

В Верховной Раде прокомментировали последствия последнего пакета санкций против россии

Сегодня 11:11 — Казна и Политика

В Верховной Раде прокомментировали последствия последнего пакета санкций против россии

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус отметил, что у Украины есть рычаги влияния на российскую трубопроводную нефть, не попавшую под эмбарго.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Герус отметил, что принятый против россии шестой пакет санкций, включающий частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты, существенно повлияет на российскую экономику.

«Они однозначно будут больно затрагивать. Потому что мы знаем, что для россии доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов формируют бюджет и финансовые ресурсы, идущие на армию и на вооружение рф», — сказал он.

Читайте также ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против рф

По словам депутата, что касается трубопроводной нефти через трубопровод «Дружба», которая была исключена из пакета санкций, то на этот процесс также есть рычаги влияния.

«Труба частично проходит через Украину и через Польшу, поэтому есть рычаги, чтобы вести переговоры по этому вопросу», — отметил он.

Герус сообщил, что ограничения наступили также и на страхование судов, перевозящих нефть. Это значит, что продавать нефть даже не в Европу, а например, в Азию станет сложнее.

Чиновники считает, что следующим шагом должно быть введение пошлины на все ресурсы, поставляемые россией. В частности, это должно касаться в первую очередь газа и других полезных ископаемых.

«Полный запрет газа в этом или даже в следующем году проблематичен. Но я верю, что в течение 5 лет может быть полный запрет на импорт газа. А до сих пор можно включать квотирование, обязательно наличие других альтернатив, например газ по другим направлениям или сжиженный газ», — сказал он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.