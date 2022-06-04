В Верховной Раде прокомментировали последствия последнего пакета санкций против россии — Finance.ua

В Верховной Раде прокомментировали последствия последнего пакета санкций против россии
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус отметил, что у Украины есть рычаги влияния на российскую трубопроводную нефть, не попавшую под эмбарго.
Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.
Герус отметил, что принятый против россии шестой пакет санкций, включающий частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты, существенно повлияет на российскую экономику.
«Они однозначно будут больно затрагивать. Потому что мы знаем, что для россии доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов формируют бюджет и финансовые ресурсы, идущие на армию и на вооружение рф», — сказал он.
Чиновники считает, что следующим шагом должно быть введение пошлины на все ресурсы, поставляемые россией. В частности, это должно касаться в первую очередь газа и других полезных ископаемых.
«Полный запрет газа в этом или даже в следующем году проблематичен. Но я верю, что в течение 5 лет может быть полный запрет на импорт газа. А до сих пор можно включать квотирование, обязательно наличие других альтернатив, например газ по другим направлениям или сжиженный газ», — сказал он.