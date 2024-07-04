В Верховной Раде планируют детинизировать рынок аренды жилья — Finance.ua

В Верховной Раде планируют детинизировать рынок аренды жилья Сегодня 11:30 — Личные финансы

В Верховной Раде планируют детинизировать рынок аренды жилья

К самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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По ее словам, во время недавних публичных консультаций удалось собрать наиболее актуальные проблемы украинского рынка аренды жилья, который из-за войны и, соответственно, большого количества ВПЛ, претерпел определенные изменения.

Главные проблемы рынка аренды жилья

Парламентарий отметила, что главной проблемой рынка арендного жилья является то, что он не урегулирован и не контролируется.

«Как следствие — положение как арендодателей, так и арендаторов незащищено. Поскольку в результате последних значительно увеличилось за счет внутренней миграции, довольно существенно изменилась как география рынка, так и его ценовая политика. В частности, как свидетельствуют исследования компании CEDOS, цены на аренду в Киеве выше на 22% по сравнению со средней, в Николаеве — ниже на 30−35%, в Закарпатье цены в 2,5 раза выше средних. А в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях цены на аренду самые низкие. Однокомнатную квартиру в этих регионах можно снять за 3−4 тыс гривен», — отметила Шуляк.

По ее словам, отсутствие регулирования и надлежащего администрирования арендного рынка приводит к уменьшению поступлений налогов в городской и государственный бюджет.

К наиболее распространенным проблемам рынка арендного жилья и, соответственно, его участников — как арендаторов, так и арендодателей, на сегодня относятся:

высокая стоимость аренды жилья;

отсутствие социального арендного жилья с доступной арендной платой;

отсутствие государственных программ поддержки граждан для аренды жилья;

недостаточность предложений на рынке жилья;

незащищенные права арендаторов;

старые немодернизированные дома, низкое качество жилья;

большинство договоров аренды, заключаемых «в тени».

Как планируют решить эти проблемы

«Речь идет прежде всего о детенизации рынка арендованного жилья. Важно также ограничить возможность приобретения в собственность жилья, предоставленного в пользование государством или органами местного самоуправления. Отдельно нужно предусмотреть льготы для частного инвестора, который будет строить и управлять жильем, которое предоставляется в аренду за доступную плату», — объяснила Шуляк.

Кроме этого, нужно создать условия, чтобы государство могло субсидировать арендуемое жилье. Речь идет о социальной субсидированной аренде.

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Также следует обеспечить действенный механизм государственного финансирования аренды жилья у частных строительных компаний в интересах, например, семей погибших воинов. В частности, создать механизм партнерства/бартера.

«Следует отметить, что перечень возглавило предложение детинизировать рынок арендуемого жилья. Также участники обсуждения считают, что государственное регулирование арендных отношений — наиболее действенный механизм», — отметила глава Комитета градостроительства.

По ее словам, Украина ведет консультации с международными организациями и международными финансовыми учреждениями, поскольку ресурсов на уровне государства и уровне органов местного самоуправления не хватит на полноценное решение жилищного вопроса так, как этого требует время и евроинтеграция.

Справка Finance.ua:

по данным Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн. В начале 2024 года стоимость аренды однокомнатного жилья в столице составляла в среднем 8 тыс. 989,16 грн. Однако, в мае средняя стоимость аренды увеличилась до 9 тыс. 092,51 грн. То есть, проживание с начала года в Киеве подорожало на 103,35 грн;

как показали результаты опроса Dim. ria, предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидируют квартиры на вторичке, далее — новостройки и частные дома. Большинство опрошенных ищут жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц.

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