В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий — Finance.ua
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В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий

Личные финансы
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В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий
В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий
Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о завершении проекта по выплате денежной помощи эвакуированным из населенных пунктов в районах боевых действий.
Об этом сообщает «Укрпочта».
«Рассчитанный на полгода проект фактически действовал дольше запланированного времени и стал примером успешного сотрудничества международных партнеров, центральных и местных органов власти и Укрпочты для помощи эвакуированным», — говорится в сообщении.
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Выплачивать помощь прекратили с 7 июля 2024 года.
«В рамках проекта Укрпочта организовала выплаты разовой денежной помощи в размере 3 600 грн для более 16 тысяч эвакуированных украинцев. Кэш помощь выплачивалась пассажирам эвакуационных маршрутов на станциях прибытия», — рассказали в компании.
Всего выплачено около 60 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • проект был начат по инициативе Минреинтеграции для поддержки эвакуированного гражданского населения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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