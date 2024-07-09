В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий — Finance.ua

В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий Сегодня 15:30 — Личные финансы

В Украине завершили проект по выплате денежной помощи эвакуированным из зоны боевых действий

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о завершении проекта по выплате денежной помощи эвакуированным из населенных пунктов в районах боевых действий.

Об этом сообщает «Укрпочта».

«Рассчитанный на полгода проект фактически действовал дольше запланированного времени и стал примером успешного сотрудничества международных партнеров, центральных и местных органов власти и Укрпочты для помощи эвакуированным», — говорится в сообщении.

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Выплачивать помощь прекратили с 7 июля 2024 года.

«В рамках проекта Укрпочта организовала выплаты разовой денежной помощи в размере 3 600 грн для более 16 тысяч эвакуированных украинцев. Кэш помощь выплачивалась пассажирам эвакуационных маршрутов на станциях прибытия», — рассказали в компании.

Всего выплачено около 60 млн грн.

Справка Finance.ua:

проект был начат по инициативе Минреинтеграции для поддержки эвакуированного гражданского населения.

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