В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить

Казна и Политика
85
В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить
В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить
О введении универсального социального пособия гражданам, оказавшимся в беде, в Министерстве социальной политики Украины объявляли ранее.
Как рассказала в интервью Социальной информационной платформе первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, это произойдет ориентировочно в апреле.
По ее словам, это будут выплаты, привязанные к финансово-имущественному положению человека, которые позволят охватить гораздо больше граждан, оказавшихся в затруднении.
Над соответствующим законопроектом уже работают, планируют подать его в Верховную Раду в течение осени и получить его одобрение. А в апреле уже ввести универсальное социальное пособие.
Место для вашей рекламы
«Начиная ориентировочно с апреля 2023 года мы сможем ввести такой универсальный инструмент поддержки. И один из нюансов этого инструмента — это то, что мы хотим уйти от показателя прожиточного минимума и ввести определенный базовый показатель и сравнивать доходы, которые получает семья с ним. И если семья получает очень низкие доходы из всех источников, тогда предоставлять финансовую поддержку такой семье от государства», — отметила Марчак.
Как подчеркнула чиновник, такую помощь планируют предоставлять определенное время, пока человек не найдет работу, не устроит свои дела и не вернется к самостоятельной жизни.

Справка Finance.ua:

  • при отсутствии оригинала паспорта украинцы имеют право обратиться за получением гуманитарной помощи и государственных выплат на основании е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу или єДокумента в приложении Дія;
  • международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, пострадавшим от войны. Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев;
  • в Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект № 6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в частности молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.