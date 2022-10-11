В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить — Finance.ua

В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить Сегодня 09:04 — Казна и Политика

В Украине введут универсальное социальное пособие: кто сможет получить

О введении универсального социального пособия гражданам, оказавшимся в беде, в Министерстве социальной политики Украины объявляли ранее.

Как рассказала в интервью Социальной информационной платформе первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, это произойдет ориентировочно в апреле.

По ее словам, это будут выплаты, привязанные к финансово-имущественному положению человека, которые позволят охватить гораздо больше граждан, оказавшихся в затруднении.

Над соответствующим законопроектом уже работают, планируют подать его в Верховную Раду в течение осени и получить его одобрение. А в апреле уже ввести универсальное социальное пособие.

«Начиная ориентировочно с апреля 2023 года мы сможем ввести такой универсальный инструмент поддержки. И один из нюансов этого инструмента — это то, что мы хотим уйти от показателя прожиточного минимума и ввести определенный базовый показатель и сравнивать доходы, которые получает семья с ним. И если семья получает очень низкие доходы из всех источников, тогда предоставлять финансовую поддержку такой семье от государства», — отметила Марчак.

Как подчеркнула чиновник, такую помощь планируют предоставлять определенное время, пока человек не найдет работу, не устроит свои дела и не вернется к самостоятельной жизни.

Справка Finance.ua:

при отсутствии оригинала паспорта украинцы имеют право обратиться за получением гуманитарной помощи и государственных выплат на основании е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу или єДокумента в приложении Дія;

международные организации продолжают оказывать помощь украинцам, пострадавшим от войны. Граждане Украины, которые из-за войны попали в затруднительное положение, могут получить на каждого члена семьи от 2220 до 2500 грн разовых или ежемесячных выплат сроком до 3 месяцев;

в Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект № 6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в частности молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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