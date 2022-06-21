В Украине введут мораторий на повышение тарифов — Finance.ua

В Украине введут мораторий на повышение тарифов

Сегодня 12:59 — Казна и Политика

В Украине введут мораторий на повышение тарифов

В Украине сделали первый шаг к замораживанию тарифов на газ, отопление и горячую воду как минимум до конца 2022 года. Кроме того, с украинцев запретят взимать задолженность по коммуналке. Такая инициатива обойдется бюджету в 264,3 млрд грн.

Такие нормы предусматривается законопроектом № 7427. Депутаты Верховной Рады поддержали его в первом чтении 21 июня, сообщил член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк («Голос»).

«Парламент одобрил в первом чтении законопроект № 7427 о введении моратория на повышение тарифов привлечения свыше 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов. ЗА — 229 голосов. Сокращенные сроки подготовки провалили», — отметил нардеп.

В документе говорится, что на время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены запрещено:

повышать стоимость доставки газа;

повышать тариф на отопление;

повышать тариф на горячую воду;

повышать тарифы на газ.

«Предлагается установить запрет поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности. В условиях предложенного законопроектом моратория с целью восстановления объектов критической инфраструктуры, других объектов стратегического значения предусматривается компенсаторный механизм покрытия расходов/потерь», — говорится в документе.

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Учитывая, что военное положение уже введено до конца лета, мораторий на повышение тарифов будет длиться по меньшей мере до конца года. Если же военное положение будет продолжаться дольше, мораторий может затронуть и 2023 год.

Также, согласно документу, «Нафтогаз» должен получить 264,3 млрд грн за счет дивидендов компаний и помощи международных партнеров. После этого эти деньги должны потратить на компенсацию реальной стоимости газа и той цены, по которой будут продавать украинцам, а также поставщикам тепла и горячей воды.

Справка Finance.ua:

коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работу полотенцесушителей;

произвести оплату жилищно-коммунальных услуг без комиссии можно с помощью карты киевлянина через личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса» или через QR-код, напечатанный на каждом счете-уведомлении;

несмотря на отмену пени за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг, власти просят оплачивать счета тех, кто имеет возможность.

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