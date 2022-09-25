В Украине стало меньше официальных безработных — Finance.ua

В Украине стало меньше официальных безработных Вчера 08:39 — Личные финансы

В Украине стало меньше официальных безработных

В августе в Украине было официально зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% — это мужчины. Это самый маленький показатель с начала войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«В течение августа по официальным данным пошло улучшение статистики по наличию вакансий. Так, показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на +25%», — заявил депутат.

Что касается регионов, то самая плохая ситуация по безработице в областях:

Днепропетровская 22,2%;

Харьковская 20,5%;

Запорожская 17,8%.

Наименьший уровень безработицы в областях:

Черновицкая 3,9%;

Закарпатская и Тернопольская 5,8%;

Волынская 6,5%.

«Еще раз, это официальная статистика. Не очень показательна, по-моему, но тенденции точно можно увидеть», — отметил нардеп.

Отметим, что до войны жители западных населенных пунктов жаловались на нехватку вакансий. Часто выходом для них становился поиск работы за границей. Сейчас ситуация значительно лучше. По состоянию на начало сентября 2022 года релокейт сюда совершили более 700 предприятий, 500 из них уже возобновили работу на новом месте.

Справка Finance.ua:

сегмент удаленной работы, или ремоута, в начале осени не столь активный. Возможно, работодатели ищут надежный вариант, то есть специалиста, в военное время находящегося на одном месте, а не часто занятого переездами, жертвуя качеством работы;

в Киеве на одно рабочее место претендуют 4 безработных (год назад соотношение было один к одному). К тому же наиболее востребованные специальности: семейный врач, электрогазосварщик и рабочий по комплексной уборке и содержанию придомовой территории.

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