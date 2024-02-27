В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление — Finance.ua

В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление, Фото: freepik.com

Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрения новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия. А также создает предпосылки для дальнейшего внедрения Европейского цифрового кошелька.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Постановление определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. Пока есть только рынок поставщик доверительных услуг.

Что смогут пользователи электронных сервисов:

получать средства электронной идентификации с разными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС;

выбирать, где получить средство электронной идентификации;

использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг;

в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме сохранять свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как внутри своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг.

Напомним, Дія примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька. После введения продукта украинцы смогут использовать Дію в ЕС, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине.

«Цифровой кошелек — это программа для хранения и использования идентификационных данных. Консорциум Potential (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, позволяющего открывать банковский счет онлайн, иметь постоянный доступ к водительским правам в телефоне, пользоваться электронной подписью, получать электронные медицинские рецепты», — сообщали ранее в Минцифры.

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