В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление — Finance.ua
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В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление

Казна и Политика
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В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление
В Украине создают условия для будущей разработки Европейского цифрового кошелька: Правительство поддержало постановление, Фото: freepik.com
Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрения новых средств электронной идентификации с разными уровнями доверия. А также создает предпосылки для дальнейшего внедрения Европейского цифрового кошелька.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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Постановление определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. Пока есть только рынок поставщик доверительных услуг.

Что смогут пользователи электронных сервисов:

  • получать средства электронной идентификации с разными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС;
  • выбирать, где получить средство электронной идентификации;
  • использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг;
  • в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме сохранять свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как внутри своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг.
Напомним, Дія примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька. После введения продукта украинцы смогут использовать Дію в ЕС, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине.
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«Цифровой кошелек — это программа для хранения и использования идентификационных данных. Консорциум Potential (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, позволяющего открывать банковский счет онлайн, иметь постоянный доступ к водительским правам в телефоне, пользоваться электронной подписью, получать электронные медицинские рецепты», — сообщали ранее в Минцифры.
По материалам:
Finance.ua
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