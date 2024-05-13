В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск — Finance.ua

В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск Сегодня 09:14 — Личные финансы

В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в Украине приняли решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.

Об этом он написал в Telegram.

Читайте также Ключевые изменения в военном рекрутинге

«Учитывая то, что ныне беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем», — написал Павлюк.

По его словам, при отборе каждый кандидат, отвечающий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

Читайте также Служба в ВСУ: смогут ли граждане с повестками обращаться в рекрутинговые центры

«Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная — также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом», — добавил он.

Напомним, в этом году в пяти регионах Украины было открыто 10 рекрутинговых центров. Еще более 20 таких центров планируется открыть до августа.

В Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые в первую очередь подбираются люди, в том числе в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.