В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск — Finance.ua

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В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск

Личные финансы
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В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск
В Украине создан рекрутинговый центр Сухопутных войск
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в Украине приняли решение о создании рекрутингового центра по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск.
Об этом он написал в Telegram.
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«Учитывая то, что ныне беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем», — написал Павлюк.
По его словам, при отборе каждый кандидат, отвечающий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.
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«Базовая общевойсковая подготовка будет обеспечиваться в рамках специального учебного батальона, профессиональная — также на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом», — добавил он.
Напомним, в этом году в пяти регионах Украины было открыто 10 рекрутинговых центров. Еще более 20 таких центров планируется открыть до августа.
В Министерстве обороны Украины перечислили должности, на которые в первую очередь подбираются люди, в том числе в рекрутинговых центрах. В настоящее время в центрах рекрутинга открыто более 2000 вакансий.

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По материалам:
Finance.ua
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