В Украине растут цены на морковь — Finance.ua

В Украине растут цены на морковь Сегодня 05:21 — Личные финансы

Украинские производители отгружают качественную морковь по цене 20−28 грн/кг, что на 83% дороже, чем в прошлом году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает мониторинговый проект EastFruit.

«Только с конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%, и сегодня производители готовы отгружать эту продукцию по цене 20−28 грн/кг (0,48 — 0,67 долл./кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки», говорится в сообщении.

Ключевые игроки рынка отмечают, что росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте корнеплодов.

В то же время большинство хозяйств приостановили продажу качественной моркови, ожидая более высоких цен, поэтому заложили урожай на хранение, а к реализации предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

Аналитики EastFruit отмечают, что в настоящее время качественная морковь в Украине уже в среднем на 83% дороже, чем год назад. При условии сохранения актуальных темпов сбыта некоторые производители планируют в дальнейшем повышать цены.

Как сообщалось, в Украине на прошлой неделе подешевели тепличные огурцы из-за низкого спроса на овощ, что является абсолютно нетипичным для рынка данного сегмента в середине декабря.

Укрінформ По материалам:

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