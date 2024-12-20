В Украине растут цены на морковь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине растут цены на морковь

Личные финансы
18
Украинские производители отгружают качественную морковь по цене 20−28 грн/кг, что на 83% дороже, чем в прошлом году.
Как передает Укринформ, об этом сообщает мониторинговый проект EastFruit.
«Только с конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%, и сегодня производители готовы отгружать эту продукцию по цене 20−28 грн/кг (0,48 — 0,67 долл./кг) в зависимости от качества, региона и других условий сделки», говорится в сообщении.
Ключевые игроки рынка отмечают, что росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте корнеплодов.
В то же время большинство хозяйств приостановили продажу качественной моркови, ожидая более высоких цен, поэтому заложили урожай на хранение, а к реализации предлагают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.
Аналитики EastFruit отмечают, что в настоящее время качественная морковь в Украине уже в среднем на 83% дороже, чем год назад. При условии сохранения актуальных темпов сбыта некоторые производители планируют в дальнейшем повышать цены.
Как сообщалось, в Украине на прошлой неделе подешевели тепличные огурцы из-за низкого спроса на овощ, что является абсолютно нетипичным для рынка данного сегмента в середине декабря.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.