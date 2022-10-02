В Украине появились недорогие электромобили от General Motors за 10 000 долларов — Finance.ua

В Украине появились недорогие электромобили от General Motors за 10 000 долларов Сегодня 04:47 — Фондовый рынок

На одной из улиц Киева был замечен миниатюрный электромобиль Baojun E100. Он является одним из самых доступных автоконцернов General Motors.

Об этом пишет AvtoBlog

Крошка двухместная машина выпускается с 2017 года в Китае. Там он стоит 7500 долларов, а на украинском рынке эти автомобили несколько дороже — около 9500-9900.

Ее характеристики соответствуют внешнему виду. Автомобиль оснащен 39-сильным мотором, способным разгоняться до 100 км/ч, аккумуляторная батарея на 24 кВт-ч позволяет проезжать 250 км.

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