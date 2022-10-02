В Украине появились недорогие электромобили от General Motors за 10 000 долларов — Finance.ua

В Украине появились недорогие электромобили от General Motors за 10 000 долларов
На одной из улиц Киева был замечен миниатюрный электромобиль Baojun E100. Он является одним из самых доступных автоконцернов General Motors.
Об этом пишет AvtoBlog.
Крошка двухместная машина выпускается с 2017 года в Китае. Там он стоит 7500 долларов, а на украинском рынке эти автомобили несколько дороже — около 9500-9900.
Ее характеристики соответствуют внешнему виду. Автомобиль оснащен 39-сильным мотором, способным разгоняться до 100 км/ч, аккумуляторная батарея на 24 кВт-ч позволяет проезжать 250 км.
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