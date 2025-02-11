В Украине построят уникальный завод: инвестируют 240 миллионов евро — Finance.ua
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В Украине построят уникальный завод: инвестируют 240 миллионов евро

Фондовый рынок
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Первый в Украине завод по производству флотированного (листового) стекла построят в Киевской области к 2028 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
О старте реализации соответствующего проекта объявили инвесторы компании NovaSklo с участием руководства Министерства экономики и правительственного офиса с привлечением инвестиций UkraineInvest.
Стеклопроизводство — одна из важных отраслей перерабатывающей промышленности, которая имеет стратегическое значение для строительства и промышленного производства, а также играет значительную роль в восстановлении страны.
«Строительство завода создаст новые рабочие места и привлечет дополнительные инвестиции в промышленность Украины. Государство поддерживает такие крупные проекты, предусмотрев ряд стимулов, позволяющих возместить до 30% от общего объема капитальных инвестиций», — подчеркнул замминистра экономики Андрей Телюпа.
Компания NovaSklo и UkraineInvest подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает предоставление правовой, консультативной, аналитической поддержки инвестору правительственным офисом для получения проектом спецстатуса, который позволит претендовать на налоговые и таможенные льготы, а также возмещение государством части расходов на построенную инфраструктуру и подключение к сетям.
В Минэкономики добавили, что компания NovaSklo — это проект украинской инвестиционной компании EFI Group, которая предусматривает строительство первого крупного и современного завода по производству флотированного стекла в Украине. Плановые инвестиции в проект составляют 240 млн евро, на предприятии будет создано около 300 рабочих мест.
По материалам:
Економічна Правда
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