В Украине построили зерновоз на новом шасси IVECO T-Way (видео) — Finance.ua
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В Украине построили зерновоз на новом шасси IVECO T-Way (видео)

Фондовый рынок
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Отечественный авторынок зерновозной техники продолжает развиваться и, что особенно важно, в том числе за счет украинских производителей надстроек. Недавно известное предприятие «Транс-Авто-Д» (TAD) из Хмельницкой области представило очередную новинку — самосвал-«сельхозник» на трехосном шасси IVECO T-Way 430.
Установленная платформа имеет полезный объем 28 кубометров и способна разгружаться на две стороны назад или на правую сторону. Кузов изготовлен из высокопрочной стали S355 (стенки — толщиной 3 мм, а пол — 5 мм) и дополнительно усилен ребрами жесткости. В корме имеется откидная площадка для удобства работы с механизмом натяжения тента.
Что касается шасси IVECO T-Way 430 колесной формулы 6×4, то оно поставлено партнером — компанией АМАКО. Напомним, что модель T-Way была разработана для тяжелых условий и пришла на смену хорошо известному Trakker. Машина оснащена модернизированным турбодизелем Cursor 13 (Евро 5), в данном случае мощностью 430 л.с. В отличие от предшественника, T-Way комплектуется уже не 12-, а 16-ступенчатой ​​коробкой передач — механической или автоматической ZF TraXon. Новый зерновоз укомплектован короткой, дневной кабиной (AD), хотя возможен вариант со спальником (AT), причем как с низкой, так и со средней по высоте крышей.
По материалам:
autocentre.ua
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