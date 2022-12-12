В Украине после восьми волн ракетных атак повреждены все ТЭС и ГЭС — Шмыгаль — Finance.ua
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В Украине после восьми волн ракетных атак повреждены все ТЭС и ГЭС — Шмыгаль

Энергетика
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После восьми волн российских ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждены 40% объектов высоковольтной сети.
Таким образом, в украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Каждый из нас должен понять, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», — подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что Кабмин поручил Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.
Премьер-министр также рассказал о поддержке регионов, отметив, что в общей сложности на их восстановление правительство выделило уже более 5 млрд гривен. В частности, 100 миллионов гривен было направлено на восстановление системы теплоснабжения в Кременчуге; еще 50 млн грн пойдут Сумщине на восстановление разрушенной инфраструктуры.
«Также продолжаем подготовку регионов к зиме. Более 480 куб. м дров будет передано от „Укрзализныци“ в Харьковскую ОВА для дальнейшей раздачи жителям региона. 600 мобильных металлических печей передаем в Донецкую область. Там, где нет сейчас централизованного отопления, они станут основным средством обогрева», — отметил Шмыгаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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