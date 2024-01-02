В Украине открыли рынок земли для юрлиц — Finance.ua

В Украине открыли рынок земли для юрлиц Сегодня 21:13 — Аграрный рынок

В Украине открыли рынок земли для юрлиц

1 января 2024 года в Украине стартовал новый этап внедрения закона «О рынке земли» — рынок открылся для юридических лиц. Также граждане получили право приобретать в собственность до 10 тыс. га земли.

Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram , народный депутат, бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вместе с группой коллег-парламентариев внесли законопроект об отсрочке открытия рынка земли для юрлиц и повышении размера получения в собственность участков одним лицом до 1 января 2025 года.

Железняк пообещал зарегистрировать альтернативный законопроект с повышенным до 100 тыс. га лимитом на покупку земель.

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«Мой друг и уважаемый коллега Дмитрий Разумков с группой подал законопроект 10 366 об отсрочке этого этапа на год. До 01/01/2025. Планирую помочь коллеге и попытаться убедить в более радикальных действиях. Поэтому подам от себя альтернативный этому закону, где не только сохраняем введение второго этапа с 2024-го, но еще предложу увеличить лимит до 100 тыс. га через год», — написал Железняк.

Согласно пояснительной записке к законопроекту 10 369 , в октябре 2023 года в ходе опроса более 1000 агропредприятий выяснилось, что 87% респондентов выступили категорически против повышения лимита продаж сельхозземель со 100 га до 10 002 га.

Из всех опрошенных фермеров только 3% готовы к увеличению предельного объема покупки земли одним юридическим лицом и 5% скорее одобряют новые условия.

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«Желание малых и средних аграриев отсрочить увеличение с 2024 года лимитов на покупку земли объясняется критическим финансовым состоянием агропредприятий в 2023 году. В условиях войны у них просто нет средств на покупку земли», — отмечается в документе.

Авторы законопроекта констатировали, что негативное отношение общества к увеличению со следующего года лимитов на покупку земли также доказала поддержка гражданами соответствующей электронной петиции президенту Украины, собравшей необходимые 20 тыс. голосов всего за 20 дней.

«Для сохранения баланса и предоставления равных прав для всех без исключения украинских аграриев мы против повышения лимита земли с текущих 100 до 10 тыс. гектаров в „одни руки“ с 2024 года, однако не отрицаем допуск к рынку юридических лиц, поскольку согласно Земельному кодексу Украины владельцами таких юридических лиц (покупающих землю) могут быть только граждане Украины», — говорится в проекте закона.

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Кроме того, законопроект предлагает оставить до конца войны и еще на два года после нее 100 гектаров в «одни руки» как для юридических, так и для физических лиц.

Ранее сообщалось, что рынок земли стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением 100 га.

Всеукраинский аграрный совет, Аграрный союз Украины, Всеукраинский конгресс фермеров, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины и Всеукраинский аграрный форум обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой найти компромисс по поводу второго этапа земельной реформы, который с 1 января 2024 года вводит продажу в «одни руки» до 10 тыс. га.



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Они заявили, что желание малых и средних аграриев отсрочить увеличение с 2024 года лимитов на покупку земли объясняют критическим финансовым состоянием агропредприятий в 2023 году: в условиях войны у них нет средств на покупку земли.



Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков заявил, что закон о рынке земли не может действовать в условиях военного положения, когда большое количество потенциальных покупателей находится в рядах ВСУ.

НВ По материалам:

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