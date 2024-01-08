В Украине на 34% увеличилось количество инвесторов в ценные бумаги — Finance.ua

В Украине на 34% увеличилось количество инвесторов в ценные бумаги Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

В Украине на 34% увеличилось количество инвесторов в ценные бумаги

Как сообщил Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках (РЦ, Киев), количество зарегистрированных инвесторов в ценные бумаги в Украине в 2023 году увеличилось на 34%, или на 46 тыс.

Отмечается, что объем операций с гривневыми облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), обработанных РЦ, в декабре составил 29,6 млрд грн, что меньше ноябрьского показателя на 32,5%, а количество операций уменьшилось на 5% - до почти 20,9 тыс.

При этом с долларовыми ОВГЗ за прошлый месяц было проведено 4,5 тыс. операций, что на 41% больше, чем в ноябре, однако их объем значительно снизился — со $167,4 млн до $99,4 млн.

Число сделок по ОВГЗ в евро в декабре-2023 составило 350, а их объем — €5,4 млн, тогда как месяцем ранее таких операций было 310 на €10,6 млн.

Количество сделок с облигациями иностранных эмитентов в декабре снизилось с 42 до 31, однако объем увеличился с 713,6 млн грн до 1,13 млрд грн.

Объем обработанных операций с украинскими облигациями внешних госзаймов увеличился с 29,3 млн грн до 52,5 млн грн, хотя количество сделок снизилось на семь — до 79.

Объем сделок с акциями украинских эмитентов в октябре достиг 16,1 млн грн, это больше ноябрьского показателя на 1,45 млн грн. При этом количество сделок с ними в декабре уменьшилось с 29 до 16.

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