В Украине на 30% увеличилась регистрация преступлений, связанных с мошенничеством — Finance.ua
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В Украине на 30% увеличилась регистрация преступлений, связанных с мошенничеством

Криминал
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В Украине регистрация преступлений, связанных с мошенничеством, увеличилась на 30%.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«Регистрация преступлений, связанных с мошенничеством, увеличилась на 30%. Хочу обратиться снова к нашим гражданам, которые разыскивают пропавших без вести своих родных и близких. Одна из самых распространенных ситуаций: мошенники пытаются в социальных сетях находить адреса, телефоны наших граждан, которые разыскивают своих родных, связываются с ними и предлагают найти за вознаграждение их родных», — рассказал Клименко.
Он призвал граждан, потерявших связь со своими близкими, сразу обращаться в полицию.
Глава Нацполиции также рассказал об эффективности несения службы на блокпостах и пеших патрулях.
«У каждого полицейского есть соответствующая база лиц, разыскиваемых за любые преступления. Конечно, и комендантский час помогает работать полиции, потому что огромное количество патрулей — их на сегодняшний день около 7 200 по нашему государству — и пешие, и автомобильные — могут отфильтровывать тех людей, которые находятся на улицах. Это работа, которая требует огромной нагрузки, в том числе и на Национальную полицию, но действительно она дает свои результаты. К примеру, мы установили и задержали 2300 автомобилей, которые незаконно были с начала войны угнаны у граждан или субъектов хозяйствования. После процессуальных мер автомобили будут возвращены владельцам», — рассказал Клименко.
По материалам:
УНН
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