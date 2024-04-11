В Украине могут вырасти цены на гречку — Finance.ua

В Украине могут вырасти цены на гречку Сегодня 21:35 — Личные финансы

В Украине могут вырасти цены на гречку

Ценовая политика на некоторые продукты постоянно претерпевает изменения. На этот раз можно ожидать роста цен на гречку — ожидать подорожания можно в конце лета или осенью.

Об этом рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

Она считает, что сейчас украинцы имеют чрезвычайно низкую цену на гречневую крупу:

«Сейчас у нас очень низкая цена на гречку — около 28 гривен за килограмм, а это цена уровня 2020 года. С 2020 года цены на продукты питания абсолютно выросли, а гречка продается ниже уровня себестоимости. Это именно тот фактор, который повлек за собой сокращение посевных площадей гречки в Украине».

Кроме того, украинские производители продавали свой товар как на внутреннем рынке, так и в другие страны. Поэтому учитывая, что объемы продаж уменьшились, ограничившись в основном внутренним сбытом, цена на крупу может возрасти.

О том, почему ценовая политика на крупу остается нестабильной, она рассказала на примере:

в 2022 году гречкой засеяли 121 тыс. га. поля. Урожая собрали почти 148 тыс. тонн. Показатели оказались несколько ниже внутренней потребности — поэтому и цена тогда выросла до 71 гривны;

в 2023 году площадь посев гречки увеличили до 139 тыс. га поля. Урожая собрали 207 тыс. тонн зерна.

В текущем году планируется засеять этой культурой 125 тыс. га поля, прогнозируя урожайность на уровне 162 тыс. тонн. То есть цена на крупу может быть несколько выше именно из-за сокращения валового сбора гречки. Рост можно ожидать осенью или в конце лета.

borgexpert По материалам:

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