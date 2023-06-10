В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото) — Finance.ua

В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото) Сегодня 04:10 — Фондовый рынок

В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото)

Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил новый бортовой автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks 1833DC и прицепа собственного производства.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

Характеристики бортовой платформы:

7000×2500×600 (с тентом 2200) мм;

борта — алюминий;

основание пола — бакелитовая фанера;

легкосъемные боковые стойки.

Прицеп имеет полную массу в 18 000 кг. Габариты составляют 6200×2500×2150(2300) мм.

Шасси Ford Trucks 1833DC оснащено 9,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил. Мотор смешивается с 9-скоростной коробкой Eaton.

MMR По материалам:

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