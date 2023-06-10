В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото) — Finance.ua
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В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото)

Фондовый рынок
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В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото)
В Украине изготовили мощный автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks (Фото)
Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил новый бортовой автопоезд на базе грузового шасси Ford Trucks 1833DC и прицепа собственного производства.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
Характеристики бортовой платформы:
  • 7000×2500×600 (с тентом 2200) мм;
  • борта — алюминий;
  • основание пола — бакелитовая фанера;
  • легкосъемные боковые стойки.
Прицеп имеет полную массу в 18 000 кг. Габариты составляют 6200×2500×2150(2300) мм.
Шасси Ford Trucks 1833DC оснащено 9,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 330 лошадиных сил. Мотор смешивается с 9-скоростной коробкой Eaton.
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По материалам:
MMR
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