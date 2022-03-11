В Украине будет достаточно средств для восстановления после войны, несмотря на убытки на сотни миллиардов — Устенко

Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Средства Украина будет получать от имущества России, арестованного за рубежом.

Спустя всего две недели после вторжения России Украина потеряла половину своего ВВП, около половины предприятий прекратили работу. Потери экономики Украины превысили 100 млрд долларов только за первые дни войны.

Такое мнение озвучил советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире ТСН.

Он напомнил, что Президент дал поручение разрабатывать планы восстановления, и над этим уже работают. И по его словам, одним из источников финансирования этого восстановления будет 300 миллиардов долларов, арестованных Центрабанком на российских счетах. Эти средства будут переданы в специальный фонд, его будут пополнять после реализации арестованного имущества россиян за рубежом.

Все эти средства будут доступны для Украины, как только в стране будет установлен мир.

Он заверил, что цифры впечатляющие, но у нас есть, где их взять. «Средства уже зарезервированы под нас. Все эти средства, которые были в Центрабанке, которые принадлежали России, зарезервированы под нас. Там есть юридические моменты. Но все понимают, что эти средства будут использованы для восстановления Украины», — добавил Устименко.

Он также подчеркнул, что те суммы, которые уже сейчас поступают в Украину, — это срочные, грантовые средства, которые используются как военная помощь. Они не кредитные, это грантовые деньги, которые Украина просто получаем безвозвратно.

Он отметил, что кроме такой помощи украинцам нужно начинать нормально работать, где есть такая возможность. И хотя экономика полностью переведена на военные рельсы, что касается регионов, где идут бои, она выдерживает удар.

Борітеся — поборемо!

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