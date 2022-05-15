В Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войны — Finance.ua
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В Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войны

Сегодня 11:03Казна и Политика
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В Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войныВ Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войны
После полномасштабного военного вторжения россии на территории независимой Украины были автоматически продлены социальные выплаты населению.
Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
«Мы автоматически без обращения человека продлили на время действия военного положения финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей. Более 6 миллионов человек охвачены тем или иным видом социальной помощи», — отметила Лазебная.
Министр также сказала, что во время военного положения было профинансировано 100 процентов выплат субсидий.
«В течение военного положения мы профинансировали 100 процентов выплат субсидий, льгот, социальных пособий и пенсий. Даже в регионах, где из-за боевых действий или оккупации не работают органы социальной защиты», — подчеркнула министр.
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По словам Лазебной, все выплаты осуществляются централизованно благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы.
«Для людей из таких регионов мы осуществляем начисления централизованно в условиях военного положения. Мы смогли это сделать благодаря тому, что еще в прошлом году приступили к внедрению Единой информационной системы социальной сферы. Это позволило сейчас обеспечить выплаты более 1 миллиону человек с наиболее пострадавших территорий», — подчеркнула Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство приняло решение, обеспечивающее возможность для людей в сложных жизненных обстоятельствах, в частности пожилых людей и людей с инвалидностью, получить необходимые социальные услуги экстренно (кризисно) в условиях военного положения;
  • по состоянию на 12 мая на пенсионные выплаты за май направили 25,6 млрд гривен;
  • в парламенте зарегистрировали проект закона № 7353 об установлении единовременной помощи для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.
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По материалам: УНІАН
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