В Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войны — Finance.ua

В Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войны

Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В Украине автоматически продлили соцвыплаты до конца войны

После полномасштабного военного вторжения россии на территории независимой Украины были автоматически продлены социальные выплаты населению.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Мы автоматически без обращения человека продлили на время действия военного положения финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей. Более 6 миллионов человек охвачены тем или иным видом социальной помощи», — отметила Лазебная.

Министр также сказала, что во время военного положения было профинансировано 100 процентов выплат субсидий.

«В течение военного положения мы профинансировали 100 процентов выплат субсидий, льгот, социальных пособий и пенсий. Даже в регионах, где из-за боевых действий или оккупации не работают органы социальной защиты», — подчеркнула министр.

По словам Лазебной, все выплаты осуществляются централизованно благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы.

«Для людей из таких регионов мы осуществляем начисления централизованно в условиях военного положения. Мы смогли это сделать благодаря тому, что еще в прошлом году приступили к внедрению Единой информационной системы социальной сферы. Это позволило сейчас обеспечить выплаты более 1 миллиону человек с наиболее пострадавших территорий», — подчеркнула Лазебная.

Справка Finance.ua:

ранее правительство приняло решение, обеспечивающее возможность для людей в сложных жизненных обстоятельствах, в частности пожилых людей и людей с инвалидностью, получить необходимые социальные услуги экстренно (кризисно) в условиях военного положения;

по состоянию на 12 мая на пенсионные выплаты за май направили 25,6 млрд гривен;

в парламенте зарегистрировали проект закона № 7353 об установлении единовременной помощи для пострадавших от вооруженной агрессии против Украины госслужащих, коммунальщиков, энергетиков, медиков, водителей, железнодорожников, журналистов и членов их семей.

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