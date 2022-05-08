Додаткові виплати в разі інвалідності чи смерті через війну: хто їх може отримати — Finance.ua

Додаткові виплати в разі інвалідності чи смерті через війну: хто їх може отримати

Вчора 13:02 — Казна та Політика

Додаткові виплати в разі інвалідності чи смерті через війну: хто їх може отримати

У парламенті зареєстрували проєкт закону № 7353 про встановлення одноразової допомоги для постраждалих від збройної агресії проти України держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів і членів їхніх сімей.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у Фейсбуці

«Після нещодавніх відвідин Миколаєва, де від російських обстрілів на робочому місці загинули та були поранені десятки держслужбовців, ініційовано обговорення проєкту закону про підтримку працівників під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності. Днями ми зареєстрували відповідний законопроєкт (№ 7353)», — розповів Корнієнко.

За словами Корнієнка, законопроєкт передбачає одноразову фінансову допомогу для постраждалих від збройної агресії проти України держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів і членів їх родин.

Зокрема, виплати для таких осіб, котрі отримали інвалідність унаслідок воєнних дій, становлять:

для І групи — 800 тис. грн;

ІІ групи — 500 тис. грн;

ІІІ групи — 200 тис. грн;

при загибелі сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень.

Перший віцеспікер ВР уточнив, що виплати здійснюватимуться за рахунок резервного фонду бюджету та надходження від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів.

«Окрім того, відповідно до норм та принципів міжнародного права, виплачені постраждалим кошти підлягатимуть подальшому відшкодуванню з держави-агресора», — додав Корнієнко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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