На виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень: коли люди отримають кошти — Finance.ua

На виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень: коли люди отримають кошти

Вчора 10:02 — Казна та Політика

На виплати переселенцям спрямували 5,2 млрд гривень: коли люди отримають кошти

Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 5,2 млрд гривень п’ятьма траншами для виплати переселенцям допомоги на проживання. Зокрема цього тижня було перераховано п’ятий транш в розмірі 1,1 мільярда гривень. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

На сьогодні 2,7 мільйонів людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики.

«Також ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші — повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси. Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям», — прокоментувала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона також нагадала, що згідно рішення Уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня.

Довідка Finance.ua:

Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

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