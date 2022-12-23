В Twitter появились индексы цен BTC и ETH — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Twitter появились индексы цен BTC и ETH

Финтех и Карты
21
В Twitter появились индексы цен BTC и ETH
В Twitter появились индексы цен BTC и ETH
Теперь пользователи Twitter могут просматривать графики цен различных активов, включая Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
Об этом сообщил Илон Маск.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо ввести названия или тикеры одной из криптовалют во вкладке поиска.
При наборе в поисковой строке в Twitter тикера компании, биржевого фонда или криптовалюты пользователи увидят кликабельную ссылку, которая приведет их к результатам поиска, включающим графики стоимости этих активов.
По словам Маска, это одно из многих улучшений, которые появятся в Twitter.
Известно, что Twitter получает графики от платформы для проведения технического анализа TradingView.
Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Биржа считается самой большой и популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии по транзакциям, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу.

Начните зарабатывать на Binance 💰

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.