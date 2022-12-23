В Twitter появились индексы цен BTC и ETH — Finance.ua

В Twitter появились индексы цен BTC и ETH
Теперь пользователи Twitter могут просматривать графики цен различных активов, включая Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).
Об этом сообщил Илон Маск.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо ввести названия или тикеры одной из криптовалют во вкладке поиска.
При наборе в поисковой строке в Twitter тикера компании, биржевого фонда или криптовалюты пользователи увидят кликабельную ссылку, которая приведет их к результатам поиска, включающим графики стоимости этих активов.
По словам Маска, это одно из многих улучшений, которые появятся в Twitter.
Известно, что Twitter получает графики от платформы для проведения технического анализа TradingView.
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