В Турции предлагают снести отели на первой линии от моря: что происходит — Finance.ua
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В Турции предлагают снести отели на первой линии от моря: что происходит

Мир
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В Турции предлагают снести отели на первой линии от моря: что происходит
В Турции предлагают снести отели на первой линии от моря: что происходит
Местные экоактивисты Турции требуют серьезных изменений в туристической сфере. Основное внимание они уделяют пляжным гостиницам и прибрежным заведениям, ограничивающим доступ общественности к этим зонам, пишет Hurriyet.
Основные причины недовольства — мусорные свалки из-за плохого функционирования логистики гостиниц, уничтожения природы, роста опасности заболеваний и несостоятельности городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов. Поэтому доктор Ильбер Ортайли решительно выступает за постепенный демонтаж и последующую реконструкцию этих гостиниц.
Местные жители недовольны, что на береговой линии настроили закрывающие вид высокие гостиницы и приватизировали пляжи.
«В нашей стране отели, расположенные в одном месте, являются тюрьмой, закрывающей побережье, как, например, в Белеке, Анталии, Финикии и Эгейском Бодруме. А наличие рыбных ферм в некоторых местах приводит к быстрому загрязнению побережья. Особенно в Эгейском море. В будущем Турция не будет такой несознательной, как сегодня, и эти сооружения будут снесены. Но природа, которую они уничтожают, не восстановится так быстро», — высказались в Турции.
Местные жители переживают, что такое непродуманное строительство приведет к тому, что «окружающая среда иссякнет, а климат изменится».

Есть ли пути решения этой проблемы?

Утверждается, что проблему нельзя решить путём увеличения количества туристов. Доходов от туризма будет недостаточно для компенсации причиненного ущерба. Поэтому, ожидается, что путешественники будут выбирать живописные курорты с чистым воздухом и девственными ландшафтами, что приведет к значительному снижению популярности Турции.
Местные жители предупреждают, что популярные туристические места могут со временем превратиться в пустые «города-призраки».
«Нельзя строить здания повсюду. Понятно, к какому загрязнению привело уничтожение соснового леса в районе Белека на Востоке Анталии, строительство там полей для гольфа и отвратительных отелей, загораживающих берега. О таком же загрязнении идет речь и в Западной Анталии», — предупреждают в статьи.
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Граждане Турции выразили свою озабоченность скорым уничтожением национальных оливковых полей, лесов и сельской промышленности, которые приносятся в жертву в пользу свалок и заводов, предназначенных для переработки отходов туристов.
В свете этой острой проблемы прозвучали призывы к правительству подражать успешному подходу Испании. В Испании отели были стратегически перенесены поближе к городским районам, позволяя побережью оставаться незанятым и доступным для всех жителей общины.
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По материалам:
Телеканал 24
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