В странах ЕС продолжают снижаться цены — Finance.ua

В странах ЕС продолжают снижаться цены Сегодня 19:45

Уровень инфляции в Европейском союзе в августе снизился до 5,9% по сравнению с 6,1% в июле. Об этом говорится в докладе статистического управления Eurostat. Самый высокий уровень инфляции в Венгрии — 14,2%, а на втором месте оказалась Чехия с инфляцией 10,1%. Эти две страны также единственные в ЕС, где инфляция в августе превысила 10%.

В странах еврозоны уровень инфляции снизился с 5,3% до 5,2%. Это незначительное улучшение по сравнению с предыдущим отчетом, опубликованным в конце августа, согласно которому инфляция в августе составила 5,3%. Предыдущий отчет не включал данные по всему ЕС.

Наибольший вклад в общую инфляцию в еврозоне в августе внесли цены на услуги — 2,41%. За ними следуют цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, вклад которых составил 1,98 пункта.

Год назад в августе 2022 года инфляция в ЕС составила 10,1%, причем в Венгрии — 18,6%, в Чехии — 17,1%. В еврозоне инфляция годом ранее составляла 9,1%.

Самый низкий уровень инфляции в августе этого года был зафиксирован в Дании, где составил 2,3%, согласно методике Евростата. За ней следуют Испания и Бельгия (оба показателя — 2,4%). С другой стороны, самые высокие показатели инфляции отмечались в Венгрии и Чехии, а третий по величине — в Словакии (9,6%).

В 15 государствах-членах ЕС инфляция в августе снизилась по сравнению с июлем, в одной осталась без изменений, а в остальных 11 странах инфляция выросла.

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uamedia По материалам:

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