В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет — Finance.ua
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В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет

Технологии&Авто
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В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет
В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет, Фото:Ellen M. Banner
Прототип полностью электрического самолета Alice совершил свой первый полет — он поднялся на 1000 метров и дважды облетел аэродром.
Электросамолет построен и спроектирован стартапом Eviation. Это пригородный самолет, рассчитанный на короткие полеты на высоте до 4500 метров. Точных данных о том, сколько может пролететь Элис, пока нет — известно лишь, что самолет сможет перевозить до девяти пассажиров и двух пилотов.
Если Федеральное управление гражданской авиации сертифицирует Элис для перевозки пассажиров, то он станет первым электрическим коммерческим самолетом.
После взлета Элис дважды пролетел вокруг аэродрома, набрав высоту в 1000 метров. Через 8 минут полета самолет благополучно приземлился.
Элис питается от 21 500 небольших аккумуляторных элементов, похожих на используемые в электромобилях Tesla. Они приводят в действие электродвигатели, разработанные и изготовленные компанией MagniX. Суммарно силовая установка весит около 4 тонн, что составляет половину всего самолета из углеродного волокна.
Элис — это попытка создать экологически чистый самолет с нулевым уровнем выбросов. Пока не ясно, насколько выгодно будет летать с помощью электросамолетов и смогут ли они стать в один ряд или даже заменить обычные самолеты.
Генеральный директор Eviation Грег Дэвис отмечает, что на испытаниях летал прототип, а в будущем конструкция самолета будет изменена.
По материалам:
НВ
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