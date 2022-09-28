В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет — Finance.ua

В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет Сегодня 22:35 — Технологии&Авто

В США испытали первый полностью электрический пригородный самолет, Фото:Ellen M. Banner

Прототип полностью электрического самолета Alice совершил свой первый полет — он поднялся на 1000 метров и дважды облетел аэродром.

Электросамолет построен и спроектирован стартапом Eviation. Это пригородный самолет, рассчитанный на короткие полеты на высоте до 4500 метров. Точных данных о том, сколько может пролететь Элис, пока нет — известно лишь, что самолет сможет перевозить до девяти пассажиров и двух пилотов.

Если Федеральное управление гражданской авиации сертифицирует Элис для перевозки пассажиров, то он станет первым электрическим коммерческим самолетом.

После взлета Элис дважды пролетел вокруг аэродрома, набрав высоту в 1000 метров. Через 8 минут полета самолет благополучно приземлился.

Элис питается от 21 500 небольших аккумуляторных элементов, похожих на используемые в электромобилях Tesla. Они приводят в действие электродвигатели, разработанные и изготовленные компанией MagniX. Суммарно силовая установка весит около 4 тонн, что составляет половину всего самолета из углеродного волокна.

Элис — это попытка создать экологически чистый самолет с нулевым уровнем выбросов. Пока не ясно, насколько выгодно будет летать с помощью электросамолетов и смогут ли они стать в один ряд или даже заменить обычные самолеты.

Генеральный директор Eviation Грег Дэвис отмечает, что на испытаниях летал прототип, а в будущем конструкция самолета будет изменена.

НВ По материалам:

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