В США хотят законодательно закрепить защиту криптобирж — Finance.ua

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В США хотят законодательно закрепить защиту криптобирж

Финтех и Карты
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В США хотят законодательно закрепить защиту криптобирж
В США хотят законодательно закрепить защиту криптобирж
Сенатор США Билл Хагерти представил законопроект, направленный на защиту криптовалютных бирж от противоправных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — это первый в истории США закон такого плана.
Закон о ясности в сфере цифровой торговли направлен на установление четких нормативов двух основных проблем, с которыми сталкиваются криптобиржи — классификации цифровых активов и соответствующих обязательств в рамках действующего законодательства о ценных бумагах.
«Текущее отсутствие ясности в регулировании цифровых активов ставит предпринимателей и бизнес перед выбором: ориентироваться на значительную неопределенность регулирования в США или переехать за границу на рынки с четким регулированием цифровых активов», — подчеркнул автор законопроекта Билл Хагерти.
Сенатор Хагерти убежден, что принятие законопроекта не только обеспечит такую необходимую определенность для криптобизнеса, но и повысит ликвидность криптовалютного рынка США. Чтобы документ стал законом, он должен быть одобрен Сенатом, Палатой представителей и президентом США.
Криптовалютные платформы нередко сталкиваются с исками и обвинениями SEC, которые влекут за собой проверки, судебные слушания и многотысячные убытки. Так еще 2 года назад SEC подала иск против компании Ripple, обвинив топ-менеджеров фирмы в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В своем иске регулятор утверждал, что нативный токен платформы XRP является инвестиционным контрактом — особым классом ценных бумаг. Однако адвокаты Ripple заявили, что компания никогда не заключала инвестиционные контракты с покупателями цифрового актива. Недавно представители Ripple подали ходатайство о принятии решения в порядке упрощенного судопроизводства.
Криптовалютное сообщество настолько возмущено действиями регулятора, что в августе пользователи создали петицию с требованием увольнения главы SEC Гэри Генслера. Высокопоставленного чиновника обвиняли в препятствовании деятельности криптовалютных инвесторов, несоблюдении законов и отсутствии компетентного надзора за деятельностью маркет-мейкеров.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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