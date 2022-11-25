В «Слуге народа» хотят ввести обязательный депозит для агроэкспортеров — Finance.ua

В «Слуге народа» хотят ввести обязательный депозит для агроэкспортеров Сегодня 20:02 — Кредит&Депозит

В «Слуге народа» хотят ввести обязательный депозит для агроэкспортеров

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых заместитель главы фракции монобольшинства Андрей Мотовиловец, зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 8166 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о введении специальных экспортных процедур, которым предлагается ввести обязательный депозит для юрлиц, занимающихся экспортом пшеницы.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О внешнеэкономической деятельности» и определить, что экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, рапса, семян подсолнечника, масла, жмыха и шрота может осуществляться только после внесения на депозит в банке не менее 15% таможенной стоимости партии товара

Освобождаются от внесения экспортного депозита юридические лица, совокупная сумма всех предыдущих экспортных депозитов которых составляет более 35 млн долларов США (и эта сумма не превышает 15% таможенной стоимости партии товара).

После возвращения валютной выручки в Украину депонированные средства будут возвращаться экспортеру в полном объеме, а в случае частичного возврата — пропорционально возвращенной сумме;

Вместе с тем, если экспортер нарушает сроки возврата валютной выручки, сумма пополнения предыдущего экспортного депозита перечисляется в государственный бюджет.

Изменениями в Таможенный кодекс предполагается, что экспорт пшеницы возможен только при наличии документа, подтверждающего внесение депозита.

Как отмечается в пояснительной записке, «рынок зерна активно используется для серых схем с валютой, в частности серым импортом, и дальнейшей легализации (отмывания) доходов через экспорт сельскохозяйственной продукции. Так, на рынке зерна массово распространены действия по закупке сельскохозяйственной продукции за наличные, при этом происхождение такой продукции неизвестно, с последующим ее экспортом и бюджетным возмещением НДС. Из-за этого и Государственный бюджет, и национальная экономика несут значительные потери... Отсутствие определенных гарантий и дополнительной ответственности за невозврат валютной выручки (в частности, если экспорт осуществляется компаниями-однодневками), приводит к тому, что валюта просто не возвращается в государство. А это в свою очередь влияет на стабильность курса гривны и состояние экономики Украины в целом».

По мнению авторов, депозит для экспортеров и возможность его взыскания в доход бюджета будет способствовать минимизации злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.

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