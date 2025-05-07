В Швейцарии — нулевая инфляция — Finance.ua
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В Швейцарии — нулевая инфляция

Мир
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В Швейцарии — нулевая инфляция
В Швейцарии — нулевая инфляция
Инфляция в Швейцарии показала в апреле нулевое значение. Эксперты Федерального статистического ведомства (Bundesamt für Statistik, BFS) ожидали показатель в пределах от 0,1% до 0,3%. Цены на товары широкого потребления не изменились.
Согласно данным BFS, уровень инфляции в стране в апреле упал до 0,0% с мартовского показателя в 0,3%, сообщает швейцарское издание Tages Anzeige.
Товары швейцарского производства продолжили удорожание (+0,8% год к году). Импортные товары дешевеют (-2,5%).
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Базовая инфляция тоже снизилась в годовом исчислении — до 0,6%. В марте этот показатель еще составлял 0,9%.
Снижение инфляции наблюдается с весны 2023 года, тогда она составляла 2%. А в последние полгода она находится на уровне ниже 1%.
Национальный индекс потребительских цен (ИПЦ) сохранился на уровне 107,5 пункта. Цены на товары в Швейцарии меняются, говорят экономисты BFS. Но общую стабильность обеспечили разнонаправленные тенденции, которые в целом уравновесили друг друга.
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Выросли цены на одежду, фрукты и овощи, а также на авиабилеты и средства личной гигиены.
Зато сейчас выгоднее прокататься по стране, поскольку снизились цены в гостиничном и сопутствующем бизнесе. Дешевле стали билеты на фуникулеры в горах и внутренние туры «Всё включено».

Справка Finance.ua:

  • инфляция в ЕС замедляется второй месяц подряд, опустившись до отметки 2,5% с январского уровня в 2,8%;
  • Украина и Швейцария договорились увеличить финансирование проектов восстановления до $116,7 млн. Швейцарский бизнес заинтересовали проекты по отстройке инфраструктуры Украины и поддержке пострадавших регионов.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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