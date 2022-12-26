В рф планируют повысить налоги для граждан, выехавших из страны — Finance.ua

В рф планируют повысить налоги для граждан, выехавших из страны
Госдума рф работает над изменением законодательства для повышения налоговых ставок для граждан, покинувших страну.
Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.
Он отметил, что уехавшие и продолжающие работать в российских компаниях удаленно не должны пользоваться всеми льготами, предусмотренными им законодательством.
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«Правильно преференции для тех, кто покинул российскую федерацию, отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — написал Володин.
Напомним, ранее в декабре стало известно, что властвующая в рф партия «единая россия» работает над законопроектом, запрещающим россиянам, выехавшим за границу, работать удаленно по некоторым специальностям.
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