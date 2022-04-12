В рф ожидают снижения спроса на складскую недвижимость на 40-50% — Finance.ua
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В рф ожидают снижения спроса на складскую недвижимость на 40-50%

Сегодня 21:36
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Первый квартал оказался успешным для рынка складской недвижимости в рф, но в ближайшей перспективе консультанты ожидают снижения спроса на 40–50%.
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«Объем поглощения складской недвижимости в первом квартале в московском регионе составил 297 тыс. кв. м, превысив на 14% показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные в своем исследовании приводит Knight Frank, связывая положительную динамику с отложенным эффектом: заключались соглашения, договоренность о которых была достигнута еще в прошлом году. Совокупный объем сделок по итогам года, по прогнозам директора департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константина Фомиченко, при этом может составить 1,4-1,6 млн кв. м, сократившись на 40- 50% к показателю 2021 года — 2,7 млн ​​кв. м», — говорится в статье.
Наиболее активными арендаторами складских помещений в первом квартале оказались представители онлайн-торговли, на которых пришлось 59% от общего объема сделок по данным Knight Frank.
Еще 20% сформировали дистрибьюторы, 9% — логистические компании.
Но в дальнейшем, по прогнозам участников рынка, активность инвесторов будет сдержана: большинство игроков приостановили принятие решений до стабилизации ситуации.

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По материалам: Економічна Правда
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